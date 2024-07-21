Çocuklarda Ara Öğün Nasıl Olmalı İşte Püf Noktaları

BURCU YANAR/ÖZEL HABER

Diyetisyen Şenay Ünal, kuru yemişlerin çocukların beslenmesindeki önemini vurgulayarak, çiğ tüketiminin sağlık açısından önemini belirtti. Kavrulmuş kuru yemişlerin kalori artışına ve kanserojen maddelerin oluşumuna yol açabileceğini dile getirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “INC, Latin Amerika'nın Z kuşağının beslenme tercihleri üzerine, fındık ve kuru meyve tüketimine odaklanan kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Z Kuşağı, bitki bazlı protein, enerji, vitaminler ve lif içeren sağlıklı gıdalara öncelik veriyor. Bu da sektörümüz için büyük bir avantaj. INC’nin araştırması, Z kuşağının fındık ve kuru meyveleri insan sağlığına yüksek faydaları nedeniyle tercih ettiğini ortaya koydu. Kuruyemiş ve kuru meyve tüketiminde Z Kuşağı çok büyük bir potansiyele sahip. Arjantin, Brezilya, Şili ve Meksika'da yapılan araştırmaya göre Z Kuşağında yer fıstığı (yüzde 99), badem (yüzde 97) ve ceviz (yüzde 94) tüketimi yüksek” açıklamasında bulunmuştu.

Bunun üzerine kuru yemişin çocuk beslenmesi yerindeki önemini Diyetisyen Şenay Ünal, aktardı. Kuru yemişlerin çiğ tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Ünal, “Kavrulmuş hali hem kanserojen ögelerin ortaya çıkmasına hem de kalori değerinin artmasına neden olacaktır” dedi.

Çocuklar 3 yaşından sonra tüketebilir

Şenay Ünal, “Kuru yemişler içerdiği potasyum, magnezyum, folik asit, E ve K vitaminleri, antioksidan, lif, sağlıklı yağ asitleri ve proteinler sayesinde diyetlerde çokça yer verdiğimiz bir besin grubudur. Kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kanser, demans ve birçok kronik hastalık üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır. Fakat alerjen ögeler içeriyor olması ve soluk borusuna kaçma riski de düşünüldüğünde çocuk beslenmesinde 3 yaşından sonra kuru yemişlerin eklenmesi gerektiğini söylemekte fayda var” dedi.

Kavrulmuş tüketmeyin

Ünal, kuru yemişlerin çiğ tüketilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Dünya Sağlık Örgütü günde 30 gram kuru yemiştüketimini önermektedir. 30 gram sert kabuklu yemiş 1/4 su bardağı veya bir avuç kadardır, sayı ile 15-25 kuru yemiş kadardır.Bu kuru yemişler içinde çocuk diyetlerinde en çok önerdiğimiz kuru yemişler; ceviz, fındık, fıstık, badem, kaju şeklindedir. Fazlasının da kalori ve yağ içeriği nedeniyle yarar yerine zarar verebileceği de unutulmamalıdır. Özellikle sert kuru yemişleri çiğ olarak tüketmeye alışmak diyette önemli bir detaydır. Kavrulmuş hali hem kanserojen ögelerin ortaya çıkmasına hem de kalori değerinin artmasına neden olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Sağlıklı öğünlere yönlendirin

Kuru yemişleri kullanılacak en uygun öğünün ara öğünler olduğunu da söyleyen Ünal, “Çocukların ara öğün olarak nitelendirdiği şey atıştırmalıklardır. Atıştırmalık tercihleri genelde çikolata, bisküvi, kraker gibi ürünler olduğu için mümkün mertebe çocukları sağlıklı içeriklerden oluşan ara öğünlere yönlendirmek gerekir burada ebeveynlere büyük sorumluluk düşmekte. Sağlıklı ve düzenli ara öğün, çocuklarda beslenmenin desteklenmesi, büyüme-gelişmenin sağlanması ve doğru bir beslenme alışkanlığının kazandırılmasında etkilidir ve ileriye yönelik obezite, diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi kronik hastalıkların önlenmesinde de etkilidir. Çocuklar sürekli bir büyüme gelişme sürecinde olduğu için beslenme yetersizliklerinden en çok etkilenen yaş grubudur. Bu yüzden diyetlerinde sağlıklı ara öğünler önem teşkil etmektedir” diye konuştu.