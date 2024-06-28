Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, çocuklarda aşırı utangaçlık ve sosyal kaygı konularında önemli bilgiler paylaştı. Sosyal kaygının, yeni ortamlara girmek veya tanımadığı kişilerle karşılaşmak gibi durumlarda yoğun kaygı ve huzursuzluk yaşatan bir durum olduğunu belirtti. Bu durumu yaşayan çocukların sadece utangaşlıkla sınırlı kalmayıp aşırı kaygı hissiyle hareket ettiklerini açıkladı.

Kaçınma davranışları

Çocuklarda aşırı utangaçlık ve çekingenlik durumunda genellikle "Benimle alay ederlerse", "Beni dışlarlarsa" gibi değersizlik düşüncelerinin yoğunlaştığını ifade eden Yahşi, bu düşüncelerin sosyal ortamlarda ve durumlarda arttığını ve çocukların yoğun kaygı yaşadığını belirtti. Bu kaygıya bağlı olarak çocukların kaçınma davranışları sergilediğini örnekledi.

Sosyal ortamlar sağlanmalı

Sosyal kaygı yaşayan çocuklara yönelik etkili yaklaşımların başında, çocuğu sık sık sosyal ortamlara maruz bırakmanın geldiğini vurgulayan Yahşi, ancak bu sürecin kademeli olarak ve çocuğun hazır olduğu hızda ilerlemesi gerektiğini belirtti. Küçük sorumluluklar vermek, parka veya bahçeye götürmek, arkadaş edinmesine destek olmak gibi adımların çocuğun sosyal becerilerini geliştirmede önemli olduğunu ifade etti.

Aileler sabırlı olmalı

Son olarak, ebeveynlerin kendi kaygılarından çocuklarını korumalarının ve onlara özgüven geliştirmeleri için destek olmalarının önemine değinen Yahşi, çocukların sosyal ortamlarda kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak için bu süreçte sabırlı olunması gerektiğini vurguladı.