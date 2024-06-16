Çocukların endişe ve kaygıları, ebeveynlerin dikkatle yaklaşması gereken önemli bir konudur. Ancak bazen ebeveynler, çocukların endişelerini küçümseyebilir veya görmezden gelebilir. Uzmanlar uyarıyor: Bu durum, çocuğun baş etme becerilerini zayıflatabilir ve kendisini değersiz hissetmesine yol açabilir. Klinik Psikolog Prof. Dr. Gülsen Erden'e göre, endişe ile kaygı arasındaki farkı anlamak ve çocuğa nasıl destek olunması gerektiği önem taşıyor.

Endişe ile kaygı arasındaki fark

Prof. Dr. Erden, endişenin belirli bir duruma karşı olumlu bir motivasyon sağlayabileceğini ancak kontrol edilemez bir boyuta ulaştığında kaygıya dönüşebileceğini belirtiyor. Endişe genellikle belirli bir zorlukla başa çıkmaya yönelikken, kaygı daha genelleşmiş ve belirsiz bir korku olarak tanımlanabilir. Bu durum çocuğun günlük yaşamını etkileyebilir ve fiziksel semptomlarla da kendini gösterebilir.

Doğru yaklaşım nasıl olmalı?

Güven Verici İletişim: Çocuğa duygularını ifade etmesi için güven verici bir iletişim ortamı sağlayın. Onun endişelerini anlamaya çalışın ve sabırla dinleyin.

Problem Çözme Becerilerini Destekleyin: Çocuğu küçük endişelerle başa çıkma konusunda cesaretlendirin ve ona sorun çözme becerileri kazandırın.

Stresi Azaltın: Çocuğun stresini azaltacak ortamlar yaratın ve rahatlamasına yardımcı olacak aktiviteler önerin.

Yaşına Uygun İletişim: Çocuğun yaşına uygun, net ve empatik bir dil kullanarak onunla iletişim kurun. Onun endişelerinin anlaşıldığını ve desteklendiğini hissettirin.

Duygularını Reddetmeyin: Çocuğun duygularını küçümsemeyin veya reddetmeyin. Ona endişelerinin doğal olduğunu ve bunları ifade etmesinde özgür olduğunu hissettirin.

Koruyucu Olmaktan Kaçının: Çocuğunuzu aşırı koruyarak onun bağımsızlık kazanmasını engellemeyin. Onun kendi başına problemleri çözmesine fırsat tanıyın.

Çocukların endişeleri, onların duygusal ve sosyal gelişimi üzerinde derin etkilere sahip olabilir. Ebeveynler olarak, doğru yaklaşımı benimseyerek çocuklarımızın bu duygusal zorlukları aşmasına yardımcı olabiliriz. Unutmayalım ki, çocuklarımızın duyguları önemlidir ve onları desteklemek, onların sağlıklı bir şekilde büyümelerine katkı sağlar.