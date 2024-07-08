Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, çocuklarda sıkça görülen göz enfeksiyonları hakkında önemli bilgiler verdi. Bu enfeksiyonlar genellikle bakteri, virüs, mantar veya alerjenlerin neden olduğu iltihaplanmalardan kaynaklanır.

Çocuklar, göz enfeksiyonlarına karşı savunmasızdır ve bu enfeksiyonlar çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir.

Yaygın göz enfeksiyonları neler?

Konjunktivit (Göz İrritasyonu)

Virüsler, bakteriler veya alerjenlerle temas sonucu gelişen konjunktivit, gözde kızarıklık, sulanma, çapaklanma ve kaşıntıya neden olur.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Bağlı Göz İltihabı

Soğuk algınlığı veya üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak gözlerde iltihaplanma meydana gelir. Göz sulanması ve kızarıklık bu durumun başlıca belirtileridir.

Stye (Göz Kapağı Apse)

Göz kapağı kenarındaki yağ bezlerinin iltihaplanması sonucu oluşan bu apse türü, ağrılı bir şişlikle kendini gösterir ve çocuklarda da sıkça rastlanır.

Keratit (Kornea Enfeksiyonu)

Bakteri, virüs veya mantarların neden olduğu bu kornea enfeksiyonu, nadir görülse de ciddi sonuçlar doğurabilir.

Orbital Selülit

Göz çevresindeki dokuların iltihaplanması sonucu gelişen bu durum, göz çevresinde şişlik, kızarıklık ve ağrıya yol açar ve bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanır.

Tedavi ve önlemler nasıl olmalı?

Çocuğunuzda herhangi bir göz enfeksiyonu belirtisi fark ederseniz, bir çocuk doktoruna veya göz doktoruna başvurmanız önemlidir. Tedavi genellikle antibiyotik damlaları, antiviral ilaçlar veya diğer ilaçları içerebilir. Çocuğun göz hijyenine dikkat etmek, enfeksiyon riskini azaltmada büyük rol oynar.