Biz Rumeliyiz Platformu, çocukların kaliteli proteine ulaşabilmesi için süt dağıtım projelerine ek olarak yumurta dağıtımının da önemli bir adım olacağını vurguladı. Platform, bu projenin yoksullukla mücadelede ve sağlıklı beslenmenin temel taşlarından olan kaliteli protein alımının artırılmasında büyük bir rol oynayacağını ifade etti. Özellikle öğrencilerin yüksek barınma maliyetleri ve besleyici değeri düşük karbonhidrat ağırlıklı beslenme sorunlarına dikkat çeken platform, "Yumurta Projesi"nin önemini şu sözlerle dile getirdi:

Zeka seviyesi düşüklüğü protein düzeyiyle ilişkili

Türkiye'deki öğrencilerin zeka seviyesinin uluslararası indekslerde 86,8 ile 95,63 arasında olduğunu hatırlatan platform, bu seviyenin yükseltilmesi için protein eksikliğinin giderilmesi gerektiğini belirtti. Platform, "Öğrencilerin zeka seviyesinin düşük olmasının eğitim dışındaki en önemli sebebi protein eksikliğidir," dedi.

Finlandiya Modeline atıf

"Yumurta projesi, barınma maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle öğrencilerin gıdaya ulaşamaması ve halkın yoksulluk nedeniyle temiz ve besleyici ürünlere erişememesi sorunlarına çözüm olacak" diyen Biz Rumeliyiz Platformu, bu projenin küçük çaplı uygulamalarla bile önemli bir fark yaratacağını ifade etti. Platform, Atatürk'ün kalkınmada örnek aldığı "Beyaz Zambaklar Ülkesi" romanındaki Finlandiya Modeline atıfta bulunarak, çocuk ve gençlere sabahları yurt çıkışı, okul, kampüs veya üniversite girişi önünde günlük 2-4 yumurta içeren paketler verilmesinin, tüm günlük protein ihtiyacını minimum maliyetle karşılayabileceğini belirtti.

İlk uygulama çok yakında başlayacak

Biz Rumeliyiz Platformu, "Yumurta Projesi"nin küçük çaplı uygulaması için çeşitli kamu kurumları ve belediyelerle temas halinde olduklarını ve önümüzdeki günlerde ilk uygulamayı başlatmayı planladıklarını açıkladı. Çocuk ve gençlerin protein alımındaki eksikliğin zeka ve gelişim üzerindeki etkilerinin çok önemli olduğunun altını çizen platform, bu projenin tüm Türkiye'de uygulanmasını temenni ettiklerini belirterek kamuoyuyla paylaştı.