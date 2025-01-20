Kış aylarının gelmesiyle birlikte okul öncesi çocuklar, özellikle kreşe gidenler, üst solunum yolu enfeksiyonlarından daha fazla etkilenmeye başladı. Uzmanlar, "Yılda üçten fazla ciddi enfeksiyon geçiren çocuklar alerji ve bağışıklık sistemi sorunları açısından değerlendirilmelidir" diyor.

Kış aylarında, soğuk hava ile birlikte çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanıyor. Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, özellikle okula yeni başlayan ya da okula giden kardeşi olan çocukların yılda 10-12 kez hastalanabileceğini belirtti. Çocukların üçten fazla ciddi enfeksiyon geçirmesi veya antibiyotik kullanımının uzun sürmesi, alerjik hastalıkların işareti olabilir.

Alerjik hastalıkların belirtileri

Uzmanlar, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra geçmeyen öksürüklerin, alerjik hastalıkların bir belirtisi olabileceğini vurguluyor. Alerjik çocuklar, çevresel alerjenlere (ev tozu, polen gibi) aşırı tepki gösterir. Bu da burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı ve sulanma gibi sorunlara yol açabilir. Alerjik hastalıklar, aynı zamanda sık tekrarlayan kulak enfeksiyonlarına (otit) ve sinüzite neden olabilir.

Bağışıklık sistemi ve alerji arasındaki bağlantı

Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, alerjen hassasiyetinin solunum yollarını zayıflatarak virüslerin etkisini artırabileceğini belirtti. Çocukların bağışıklık sistemi, uzun süreli antibiyotik kullanımı ile bozulabilir. Bu da alerjik hastalıkların daha da kötüleşmesine neden olabilir. Alerjenlere yönelik tedavi, bu sürecin önüne geçilmesine yardımcı olabilir.

Güçlü bağışıklık için düzenli uyku ve vitamin desteği

Çocukların güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olması için yeterli uyku ve doğru beslenme çok önemlidir. Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, çocukların yaşlarına göre uyku düzenlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, D vitamini eksikliğinin sık enfeksiyonlara yol açabileceğine dikkat çekti. Çinko ve C vitamini takviyeleri, bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

Çocuklarınızı sık sık hastalanıyorsa doktora başvurun

Çocukların sağlık durumunu düzenli takip etmek, alerjik hastalıkların erken teşhisi için büyük önem taşıyor. Yılda üçten fazla üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren, sürekli antibiyotik kullanan veya alerji belirtileri gösteren çocukların bir uzmandan yardım alması gerektiği uzmanlar tarafından vurgulandı.