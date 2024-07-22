Medicana Sağlık Grubu Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Emrah Bulut, sünnetin doğru yaşta yapılması konusundaki sorulara yanıt verdi. Dr. Bulut, "Yenidoğan bebeklerde iyileşme hızı daha yüksek olduğu için, erken bebeklik döneminde yapılan sünnetin iyileşmesi daha hızlı ve kolaydır. Ancak doğru yaş aralığından çok, sünnetin bir cerrah tarafından, sağlık kuruluşunda ve steril ortamda yapılması önemlidir" dedi.

En ideal dönem yaz tatili

Çocukların sünnet operasyonları için yaz tatilinin en uygun zamanlardan biri olduğunu belirten Dr. Bulut, sünnetin steril bir ortamda ve uygun teknikle yapılmasının önemini vurguladı. Sünnet, usulüne uygun yapılmadığında estetik bozukluklara ve kalıcı hasarlara yol açabilir.

Sünnetin yöntemleri ve anestezi seçenekleri

Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Emrah Bulut, "Yenidoğan döneminde ilk 3-6 ay sadece lokal anestezi ile, sonraki dönemlerde ise hafif uyku hali olarak bilinen sedasyon anestezisi ile yapılabilir. Yenidoğan bebeklerde iyileşme hızı daha yüksek olduğu için erken bebeklik döneminde yapılan sünnetin iyileşmesi daha hızlı ve kolaydır" diye belirtti.

"Mutlaka uzmanlar tarafından yapılmalı"

Op. Dr. Emrah Bulut, sünnetin her yaşta yapılabileceğini ancak çocuğun doğru bilgilendirilmesinin ve hazırlığının önem taşıdığını söyledi. "Anlayabilecek yaştaki her çocuğa sünnetin ne olduğu, faydaları ve acı çekmemesi için alınacak önlemler konusunda bilgi verilmelidir. Çocuk operasyona hazır olduğunda, verilen sedasyonla işlemi hatırlamayacağı için travma yaşaması söz konusu değildir. Sünnet mutlaka bir cerrah tarafından, sağlık kuruluşunda ve steril ortamda yapılmalıdır" dedi.

Sünnet olmanın sayısız faydası var

Op. Dr. Emrah Bulut, sünnetin hijyenik açıdan avantaj sağladığını ve bazı durumlarda tıbben gerekli olduğunu ifade etti. "Sünnet, idrar yolu enfeksiyonu geçirme oranını üçte bir oranında azaltır. İleride cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma riski de sünnetli kişilerde daha azdır. Sünnet derisinin idrar çıkış deliğini kapatacak kadar yapışık olması, 3 yaşından sonra sünnet derisinin hala penis ucuna yapışık olması, sünnet derisinin geriye çekilmesine bağlı penis ucu dolaşım bozukluğu (parafimozis) ve tekrarlayan penis ucu ve sünnet derisi iltihabı atakları (balanopostit) gibi durumlarda sünnet tıbben gerekli bir girişimdir" dedi.