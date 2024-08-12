Özellikle televizyon izlerken ya da tablet kullanırken yemek yemek, tokluk hissinin engellenmesine yol açarak çocukların gereğinden fazla yemesine neden olabilir.

Obezite riski ve ekran kullanımı

Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, çocukların ekran karşısında yemek yediklerinde, genellikle yüksek kalorili, şekerli ve yağlı yiyecekleri tercih ettiklerini belirtiyor. Bu tür beslenme alışkanlıkları, insülin direnci, yüksek tansiyon ve dislipidemi gibi metabolik sendrom bileşenlerinin gelişme riskini artırabilir. Ekran başında yemek yiyen çocuklar, dikkat dağınıklığı nedeniyle ne kadar yediklerini fark etmekte zorlanıyorlar, bu da aşırı yemeye ve obeziteye yol açıyor.

Sindirim sorunları ve beslenme kalitesindeki düşüş

Yemek yerken ekran karşısında olmak, dikkatin dağılmasına ve yiyeceklerin yeterince çiğnenmeden yutulmasına neden olabilir. Bu durum sindirim sistemi üzerinde strese yol açarak gaz, şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemlere sebep olabilir. Ayrıca, ekran karşısında yemek yiyen çocuklar, genellikle daha az meyve, sebze ve tam tahıl tüketme eğiliminde olurlar, bu da genel beslenme kalitesini düşürür.

Tokluk hissinin engellenmesi ve enerji dengesizliği

Ekran karşısında yemek yemenin, beynin mideden gelen tokluk sinyallerini algılamasını zorlaştırdığı biliniyor. Bu durum, çocukların gereğinden fazla yemek yemesine ve enerji alımının artmasına neden olur. Uzmanlar, ekran başında geçirilen zamanın fiziksel aktiviteyi azaltarak enerji dengesizliğine yol açabileceğini ve bu durumun uzun vadede kilo alımını hızlandırarak obezite riskini artırabileceğini vurguluyorlar.

Ebeveynlere öneriler: Ekransız bir yeme rutini oluşturun

Uzman Diyetisyen Köleoğlu, ebeveynlere çocuklarının yemek zamanlarında ekranlardan uzak durmalarını ve ailece düzenli yemek yeme alışkanlığı kazandırmalarını öneriyor. Ekransız bir ortamda yemek yemenin, çocukların yemeklerini daha yavaş ve dikkatli yemelerini sağlayarak tokluk hissinin zamanında fark edilmesine yardımcı olacağını belirtiyor. Ayrıca, çocukların ekranın yemek yeme üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilgilendirilmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları için eğitilmeleri gerektiğinin altını çiziyor.