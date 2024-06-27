Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Vefa Mirzaliyeva, çocuklarda havuz enfeksiyonları ile ilgili aileleri uyararak, havuz enfeksiyonlarından korunmak için alınabilecek önlemleri sıraladı.

Havuz enfeksiyonları neler?

Dr. Mirzaliyeva, havuz kaynaklı enfeksiyonların en çok bağırsak, idrar yolları, cilt, dışkulak, ortakulak ve göz enfeksiyonları olduğunu belirtti.

Havuz enfeksiyonlarından korunmak için

Havuza girmeden önce havuzun düzenli olarak klorlanması ve temizlenmesi gerektiğini kontrol edin.

Havuza girerken çocuklarınızın kulaklarına tıpa ve gözlerine gözlük takmalarını sağlayın.

Çocuklarınız havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayolarını hemen değiştirin ve onları duş aldırın.

Havuz enfeksiyonu belirtileri neler?

Dr. Mirzaliyeva, havuz enfeksiyonlarının bazı belirtilerini de şöyle sıraladı:

Yüksek ateş

Tekrarlayan kusma

İshal

Kulak ağrısı

Kızarıklık

Kaşıntı

Gözlerde kızarıklık ve akıntı

Doktora ne zaman başvurmalı?

Dr. Mirzaliyeva, tüm önlemlere rağmen çocuğunuzda yüksek ateş, tekrarlayan kusma, ishal ve kulak ağrısı gibi şikayetlerle karşılaşırsanız mutlaka çocuk doktoruna başvurmanız gerektiğini vurguladı