Çocuklarımızı var gücümüzle koruyalım. Geleceğimize yatırım yapalım. Çocuklarımız, toplumumuzun aynası ve geleceğimiz olduğunu unutmayalım.

Onları korumak, onlara iyi bir eğitim ve gelecek sunmak hepimizin ortak görevidir bunu asla unutmayalım.

Yazılı ve görsel basın da her gün bir çocuk haberi duyuyoruz.

Dövülen, tacize uğrayan , para karşılığı satılan, sokağa terkeliden ve ölüm haberleri bitmek bilmiyor.

Çocuklarımızı korumak için neler yapmalıyız?

Çocuklarımıza en iyi eğitimi vererek onların potansiyellerini ortaya çıkarmalıyız.

Sağlıklı bir gelecek için çocuklarımızı düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirmeliyiz. Doğru beslenme alışkanlıkları kazandırarak çocuklarımızın sağlıklı büyümelerini sağlamalıyız. Çocuklarımıza sevgi ve ilgi göstererek onların kendine güvenen bireyler olmalarını desteklemeliyiz.

Çocuklarımızı şiddetten koruyarak onların psikolojik olarak sağlıklı büyümelerini sağlamalıyız. Çocukların çalışma yerine okula gitmesi gerektiğini unutmamalıyız. Çocuklarımızın sağlıklı sosyal çevrelerde büyümelerini sağlamalıyız.

Çocukların teknoloji kullanımını denetlemeli, zararlı içeriklerden korumalıyız.

Unutmayalım ki, çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onlara yatırım yapmak, aslında kendi geleceğimize yatırım yapmaktır. Hep birlikte çocuklarımız için daha iyi bir dünya inşa edebiliriz.

Toplum olarak duyarlı olmalı, çocuk haklarına saygı göstermeli ve çocukların korunması için gereken tüm önlemleri almalıyız. Çocuk istismarı ve ihmal vakalarını görmezden gelmeyelim.

Çocukların sesini duyuralım. Çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmaya çalışalım. Fikir alışverişi yapalım.

Çocuklarımız yüzlerinden gülücükleri eksik olmasın kendilerini hep güvende hissetmeleri en büyük arzumdur.

Saygılarımla