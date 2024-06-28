2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Ünlü çift, bir süredir gözlerden uzak büyüttükleri ikiz bebeklerinin yüzlerini dün ilk kez paylaştı. Instagram'da "Biraz çılgın aile" notuyla bebekleriyle eğlenceli pozlar veren çift, takipçilerinden "Maşallah" yorumları aldı. Ancak, bu güzel anları gölgeleyen bir mesaj da Yasemin Şefkatli'ye ulaştı.

Olumsuz yoruma cevapsız kalmadı

Bir kadın kullanıcı, Şefkatli'ye gönderdiği mesajda, "Ay bu çocuklar çirkin" diyerek olumsuz bir yorumda bulundu. Bu yoruma kayıtsız kalamayan Yasemin Şefkatli, takipçisinden gelen mesajı Instagram hesabından paylaşarak esprili bir şekilde cevap verdi: "Tam diyorduk ki nerede kaldı bu içi sevgiyle dolup taşmış yurdum insanları. Emir çok üzüldü gidip biraz süt içecek."