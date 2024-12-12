Yunanistan, 2025’ten itibaren 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmayı planlayan yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Dijital Yönetişim Bakanı Dimitris Papastergiu, Yunan Devlet Televizyonu ERT’ye yaptığı açıklamada, bu uygulamanın, ekran bağımlılığını engellemeye yönelik olarak hazırlandığını belirtti.

Ebeveyn kontrolü ve güvenli kullanım imkanı

Yeni uygulamanın, tabletler ve akıllı telefonlara yüklenebilmesi öngörülüyor. "Kids Wallet" adı verilen uygulama, ebeveyn kontrolü sunarak çocukların sosyal medya platformlarına erişimini engellemeyi amaçlıyor.