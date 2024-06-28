Kocaeli’de yaşayan Çiğdem Alkan, çocuklarının okul masrafları için Tır şoförlüğü yapıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kocaeli’den Yunanistan’ın Atina şehrine Tanker yüklü Tır ile gitmek için İpsala Tır Parkı sahasına gelen Çiğdem Alkan, burada yaptığı açıklamada, baba mesleği olan şoförlüğü severek yaptığını dile getirerek, şunları söyledi: “İşimi zevkle yapıyorum çok seviyorum. Evime çocuklarıma ekmek görtürüyorum bu işle, bana başta kadınsın yapamazsın dediler bende hırslandım ben bu işi yaparım dedim ve başarılı oldum. Yurdışına yük taşıyorum.” dedi.

Çiğdem Alkan, Türkiye’de bu mesleği yapan 100’ün üstünde kadın olduğunu kaydederek, firmaların çoğunluğu şu an kadın şoför aradığını sözlerine ekledi.