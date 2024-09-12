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Başarılı aileler, günlük rutinlerinde çocuklarına özel zaman ayırarak bu dengeyi sağlıyor. Aile içi aktiviteler ve birlikte geçirilen zaman, ilişkileri güçlendiriyor.

Yeterli zaman ayrılmaması, çocukların duygusal ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Ebeveynlerin çocuklarıyla geçirdiği kaliteli zaman, gelişimlerini destekliyor.

Çalışma hayatının yoğunluğu, aile bireyleri arasında yeterince kaliteli zaman geçirmeyi zorlaştırıyor. Aile içi etkinlikler ve bireysel zaman planlaması önem kazanıyor.

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