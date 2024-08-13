Mustafa Kemal Karcı, Almanya'da yaşayan 66 yaşındaki gurbetçi, çocukluk tutkusunu Almanya'dan Türkiye'ye taşıyor. 4 Mayıs’ta Ludwigsburg’tan bisikletiyle yola çıkan Karcı, memleketi Manisa’nın Kula ilçesine varmayı amaçlıyor. Bu yolculuk, anne ve babasının mezarlarını ziyaret etmeyi de içeriyor.

Yılların sevdası bisiklet

Ludwigsburg’da hayatını sürdüren Mustafa Kemal Karcı, bisiklet sevdasından asla vazgeçmedi. 3-4 yılda bir Kula’yı ziyaret eden Karcı, bu kez 20 Ağustos’ta bitirmeyi planladığı yolculukla en büyük hayalini gerçekleştiriyor. Kula Asri Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarlarını ziyaret ettikten sonra, Türkiye hasretini dindirip Almanya’ya dönecek.

Bisikletle özgürlük ve sevgi yolculuğu

Karcı’nın yeğeni, şair ve köşe yazarı Saadet Karabulut, bu uzun yolculuğun sırrını “doğru nefes ve kondisyon” olarak özetliyor. “Kimse ona ‘Bu yaşa geldin, hâlâ bisiklete mi biniyorsun?’ demesin. Bisiklet, onun için bambaşka bir sevda,” diyen Karabulut, dayısının her fırsatta bisiklete atlayıp yollara düştüğünü belirtiyor. Karcı’nın, eşi Karin için yaptığı özel parkurlardan, gökyüzünden “Seni Seviyorum” yazısını seyretmelerine kadar bisiklet, onun yaşamının vazgeçilmezi.

Ailesine varmak için pedal çeviriyor

Bu sefer rotası Türkiye olan Karcı, anne ve babasının mezarlarına varmak için gururla pedal çeviriyor. “Anneciğim ve babacığım, bakın Almanya’dan bisikletimle sizler için geldim” demek onun için büyük bir onur. Tüm ailesi, dualarıyla bu yolculukta onu destekliyor. İki sevda, Kula’da birleşiyor. “Yollar su gibi aksın. Seni çok seviyoruz, canım dayıcığım.”