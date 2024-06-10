Sabahın erken saatlerinden itibaren deniz kenarları tıklım tıklım doldu. Güne 37 derece hava sıcaklığı ile başlayan Aydınlılar, öğlen saatlerinde 44 dereceye ulaşan hava sıcaklığından daha az etkilenmek için sahile akın etti.

Denizin keyfini çocuklar çıkardı

Kuşadası sahilleri ve Güzelçamlı Milli Parkı'nda adeta iğne atsan yere düşmez görüntüler oluştu. Özellikle çocuklar denizin keyfini çıkarırken, denize girmeyenler ise Dilek Yarımadası Milliparkı'nda ormanlık alan içerisinde serinlemenin keyfini çıkardı.

Çevre iller de akın etti

Aydın'ın yanı sıra Manisa, İzmir ve Denizli gibi çevre illerden de çok sayıda ailenin serinlemek için Kuşadası'na geldiği görüldü.

Turizm olumlu etkilendi

Bu yoğunluk, Aydın'daki turizm işletmelerini de sevindirdi. İşletme sahipleri, son zamanlarda artan sıcaklıkların turizmi olumlu etkilediğini ve bu hafta sonu da yoğun bir taleple karşılaştıklarını ifade ettiler.

Vatandaşlara uyarı

Ancak yetkililer, sıcak havalarda güneş çarpması ve dehidrasyon gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Vatandaşlara bol su içmeleri ve güneş kremi kullanmaları tavsiye edildi.