“Gelecekte Dünyamızı Bekleyen Büyük Tehlike, Çölleşme ve Kuraklık” mottosuyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Çölleşme ve Kuraklılığa Dayanıklılık temalı Kompozisyon Yarışması sonuçlandı. Yarışmada birinciliği Çölleşme ve Kuraklık eseri ile Ayaz Altun, ikinciliği Dünyamızı Bekleyen Tehlike eseri ile Nisa Özalp, üçüncülüğü de İnsanlara Küsen Su eseri ile Buket Doğan kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlediği bir diğer yarışma olan Afiş Tasarım Yarışması’da 29 Mayıs’ta sonuçlanacak.