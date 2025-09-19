İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, 8’i çocuk 41 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik botun tespit edildiğini duyurdu. Bot içerisindeki 8’i çocuk toplam 41 kişi, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilmişti.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiler
Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Yetkililer, göçmenlerin sağlık ve güvenlik kontrollerinin yapıldığını belirtti.
