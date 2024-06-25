BİLECİK (AA) - Çölyak ve fenilketonüri (PKU) hastalığına dikkati çekmek amacıyla Kocaeli'den Ankara'ya doğru yola çıkan 16 bisikletli, Bilecik'e vardı.



Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübünce organize edilen etkinlik kapsamında bisikletliler, Bilecik'te mola verdi.

Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tuğberk Atar, AA muhabirine, uğradıkları illerde toplam 400 çölyak ve PKU hastası çocuğa hediye kolisi vereceklerini söyledi.

Katılımcıların hiçbirinin çölyak ya da PKU rahatsızlığı olmadığını vurgulayan Atar, "Tamamen gönüllülük esasıyla pedal çeviriyorlar. Son rotamız Anıtkabir olacak. Orada toplu fotoğraf çektireceğiz ve bir dahaki sürüşümüzün hazırlıklarına başlayacağız. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Ertan Şeras da çölyak ve PKU'yla mücadelede beslenme ve yaşam biçiminin önemine değinerek, "Güzel bir yolculuk geçirdik. Biraz yorulduk ama değdi. Tabii trafikte bisikletlerin de farkına varılmasını istiyoruz. Katılımcılar, yıllık izinlerini alarak bize destek veriyorlar." diye konuştu.

Yaklaşık 10 yıldır çölyakla mücadele eden 14 yaşındaki Ecrin Bozkurt ise bisikletlilerin yanına destek için uğradığını, organizasyondan dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Bilecik Kent Konseyi önünde glütensiz ürün dağıtımı yapan gönüllüler, bir sonraki durakları Eskişehir için yola çıktı. Eskişehir kent merkezinden sonra Sivrihisar ilçesinde mola verdikten sonra Ankara'ya ulaşacak katılımcılar, turlarını Anıtkabir'de sonlandıracak.