Son dönemde glütenli gıdaların fiyatlarında yaşanan artış, çölyak hastalarını ciddi şekilde etkiliyor. Artan maliyetler nedeniyle sağlıklı beslenmekte zorlanan çölyak hastaları, SGK'nın sağladığı yardımların yetersiz olduğunu belirtiyor. Sorunun detayları ve Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) çölyak hastalarına yönelik destekleri hakkında bilmeniz gerekenler...

Son aylarda gıda fiyatlarında genel bir artış yaşanırken, glütensiz ürünler bu artıştan en fazla etkilenen gıda gruplarından biri oldu. Glütensiz ekmek, makarna, un gibi temel gıdaların fiyatlarında yüzde 30'a varan zamlar gözlemleniyor. Bu durum, çölyak hastalarının beslenme düzenini ciddi şekilde etkiliyor.

Çölyak hastası: Bir makarna bugün 140 lira

Çölyak hastaları, glüten içeren gıdaları tüketemedikleri için alternatif ürünlere yönelmek zorunda. Ancak bu ürünlerin pahalı olması, özellikle düşük gelirli hastalar için büyük bir sorun teşkil ediyor.

İzmir'de yaşayan çölyak hastası 32 yaşındaki Burak Özen, SGK'den aylık aldığı 339 liralık ödeme desteğinin glütensiz gıda ürünlerini almaya yetmediğini söylüyor. Çölyak teşhisinin iki yıl önce konulduğunu belirten Özen, "Glütensiz gıda fiyatları son aylarda çok fazla arttı. En çok tüketilen ürünlerden makarna bugün 140 lira civarında. 300 gram glütensiz ekmek 135 lira. Ekmeği evde kendin yapmaya kalksan yarım kilogram un 500 lirayı buldu. Verilen destek çok düşük kaldı" diyor.

Çölyak hastalarının yeterli ve dengeli beslenememesi, sağlık sorunlarını daha da artırıyor ve yaşam kalitelerini düşürüyor. Ödemeler, artan gıda fiyatları karşısında yetersiz kalıyor.

"Çölyak hastalarının sağlıklı beslenebilmesi için, glütensiz gıdaların fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi gerekir" diyen Özen, SGK'nın sağladığı desteğin de artırılmasını talep ediyor.

Dernekler SGK'ye çağrı yapıyor

Glütenli gıdaların fiyatlarındaki artış, çölyak hastalarının yaşamını zorlaştırıyor. SGK'nın sağladığı yardımların yetersiz kalması, hastaların yeterli beslenememesi gibi sorunları beraberinde getiriyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren çölyak dernekleri ve sivil toplum kuruluşları, bu soruna dikkat çekmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Dernekler, hükümete ve SGK'ya çağrıda bulunarak, çölyak hastalarına yönelik desteklerin artırılmasını ve glütensiz ürünlerin daha ulaşılabilir hâle getirilmesini istiyor. Çölyak hastalarının sesine kulak vermenin, yaşam kalitesini artırmanın önemli olduğunu vurguluyorlar.

Ayrıca toplumda çölyak hastalığı konusunda farkındalığın artırılması ve glütensiz ürünlerin yaygınlaştırılması da önemli adımlar arasında yer alıyor.