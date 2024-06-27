Afyonkarahisar Belediyesi, Zafer Meydanı’nda glütensiz gıda bulma konusunda zorluk çeken çölyak hastaları için özel bir büfe açtı. Bu yeni büfe, çölyak hastaları arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Büfede glütensiz ekmekten başlayarak mısır gevreği, un, cips gibi çeşitli gıdalar bulunuyor.

Belediye Başkanı Köksal, sosyal belediyecilik anlayışı gereği çölyak hastalarına verilen sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ayrıca, bu büfenin kâr amacı gütmeyeceğini vurguladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda glütensiz ürünlerin temin edilmesini sağladıklarını ifade eden Başkan Köksal, "Çölyak hastalarımız glütensiz gıdalara erişimde büyük sıkıntılar yaşamaktaydılar ve maddi olarak da zorlanıyorlardı. Bizim için öncelikli görevlerimizden biri, hastalarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve sağlıklı, kaliteli gıdalara erişimlerini sağlamaktır" şeklinde konuştu.