Commerzbank, gümüş fiyatının 2024 sonunda 30 dolar/ons seviyesine ulaşacağını öngörüyor. 2025 yılı sonunda ise bu fiyatın 33 dolar/ons'a yükselmesi bekleniyor. Bu tahmin, gümüş piyasasında istikrarlı bir artış öngörüsünü yansıtıyor.

Platin ve Paladyum tahminleri sabit

Platin fiyatı için 2024 yılı sonu tahmini 1100 dolar/ons olarak korunurken, 2025 yılı için bu tahmin 1250 dolar/ons seviyesinde sabit tutuldu. Paladyum için ise 2024 yılı sonu tahmini 1050 dolar/ons olarak belirlenirken, 2025 yılı sonu tahmini 1200 dolar/ons olarak devam ettirildi.

Commerzbank'ın bu tahminleri, değerli metal piyasalarının gelecekteki fiyat hareketlerine dair beklentilerin, küresel ekonomik ve politik faktörlere rağmen, büyük ölçüde değişmediğini gösteriyor. Bu durum, yatırımcılar için değerli metallerin güvenli liman olarak görülmeye devam edileceğine işaret ediyor.