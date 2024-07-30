Mucize yükseliş

2003 yılında Serie A’dan düştükten sonra mali ve sportif olarak çöküşte olan takım Serie D’ye kadar gerilemişti. Ancak 2019 yılında SENT Entertainment tarafından satın alınması, Como'nun kaderini değiştirdi. Bu el değiştirmeden itibaren istikrarlı yükseliş devam etti. Hartono kardeşlerin takımı Serie C’deyken yönetimi devralmasından sonra Como 1907, 2019 senesinden 2024 yılına kadar iki lig atlayarak Serie A’ya kadar yükseldi. Como 21 yıllık uzun bir aradan sonra Serie A'ya geri dönmüş oldu.

Yıldızlar geçidi

Como'nun Serie A'ya dönüşünde, eski Arsenal ve Barcelona yıldızı Cesc Fabregas, 2022 yılında Como'ya transfer olarak büyük ses getirmişti. Fabregas, saha içi ve saha dışında liderliği sayesinde ise yeşil sahalara veda edip, Como 1907’nin teknik direktörlüğüne adım atmıştı. Ayrıca Arsenal ve Fransa efsanesi Thierry Henry’nin de kulübün ortaklarından birisi olduğu ve transferler sürecinde de kulübe yardım ettiği öğrenildi. Bu sezon transfer yapan İtalya ekibi şu ana kadar Raphael Varane, Alberto Moreno, Pepe Reina gibi yıldızları kadrosuna dahil etmişti.

Servetleri şoke etti

Bu mucize yükselişin baş aktörlerinden olan Hartono kardeşler servetiyle Serie A devlerini sollamayı başardı. Dünyanın en büyük üçüncü karanfilli tütün üreticisi olan özel Djarum'un sahibi ve yöneticisi olan Robert Budi Hartono Forbes'a göre Endonezya'nın en zengin ikinci, dünyanın ise en zengin 61. kişisi olarak geçiyor. Hartono kardeşler, Serie A takımları sahiplerinin servetleriyle karşılaştırıldığında devasa fark göze çarpıyor.