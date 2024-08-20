Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ve rektör yardımcıları, yapımı devam eden Denizcilik Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Denizcilik eğitiminde yeni dönem

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı ile birlikte, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nde yapımı devam eden Denizcilik Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette, fakülte dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit ve akademik personel de hazır bulundu.

Rektör Erenoğlu, merkezdeki ECDİS, GMDSS, Sıvı Yük Elleçleme, Survival Craft, Köprüüstü ve Liman Modelleme Simülasyonları gibi modern eğitim araçlarının inşaatını yerinde inceledi. Merkezin denizcilik eğitimi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Rektör Erenoğlu, “Bu merkez, öğrencilerimizin ve sektör profesyonellerimizin en güncel teknolojilerle eğitim almasını sağlayacak. Eğitim kalitemizi artırarak, denizcilik sektörüne nitelikli bireyler kazandırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Modern simülasyonlarla kapsamlı eğitim

Merkezin tamamlanmasının ardından, çeşitli simülasyonlar ve eğitim araçları sayesinde öğrencilere ve denizcilik sektöründeki profesyonellere kapsamlı ve uygulamalı bir eğitim sunulacak. Köprüüstü ve liman modelleme gibi simülasyonlar, öğrencilerin sahadaki deneyimi en gerçekçi şekilde edinmelerini sağlayacak.

Denizcilik Eğitim Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte ÇOMÜ, denizcilik alanındaki eğitim ve araştırma kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.