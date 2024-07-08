Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Dekanlık Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi. ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Kiraz, görevi Prof. Dr. Salih Zeki Genç’ten devraldı.

Rektör ve yardımcıları törende hazır bulundu

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı'nın katıldığı törende, Rektör Erenoğlu, çalışmaları ve emekleri için Prof. Dr. Salih Zeki Genç’e teşekkür etti. Yeni Dekan Prof. Dr. Ercan Kiraz'a ise başarı dileklerinde bulundu.