Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü görev değişimi gerçekleşti. Öğr. Gör. Dr. Tanju Güdük, Prof. Dr. Nazan Yelkikalan'dan müdürlük görevini devraldı. Tören, üniversitenin önemli isimlerinin katılımıyla düzenlendi.

ÇOMÜ'de görev değişikliği

Törene ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı ve Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, MEYOK Koordinatörü Doç. Dr. Engin Gür, Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Karabulgu ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri katıldı.

Törene katılım yoğundu

Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Prof. Dr. Yelkikalan'ın görevi süresince yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ederken, görevi devralan Öğr. Gör. Dr. Tanju Güdük'e başarılar diledi.

Tören, son olarak toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı. ÇOMÜ Sosyal Bilimler MYO'nun yeni dönemdeki yönetim ve planlamalarının, yüksekokulun vizyonunu ve hedeflerini daha ileriye taşıması bekleniyor.