Çomü Sualtı Teknolojisi Programı Akredite Oldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Bölümü’ne bağlı Sualtı Teknolojisi programı için akreditasyon aldı. Bu akreditasyon, üniversitenin eğitim kalitesini ve sektöre sunduğu katkıyı ulusal ve uluslararası düzeyde tescilleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Akreditasyon denetimi ve ilgili kurumlar

Akreditasyon süreci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı’ndan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Denetleme sırasında, birinci sınıf dalgıç yeterlilik belgesinin alınabilmesi için gerekli olan dalış takımları ve teçhizatlar yerinde incelendi.

Üniversite yönetiminden açıklamalar

Denizcilik MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Halit Kuşku, akreditasyon sürecinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu süreçte emeği geçen Rektörümüz Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, kurumsal akreditasyondan sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Dinçay Köksal ve tüm üniversite yönetim kadrolarımıza teşekkür ederim. Kurumsal aidiyetimizi güçlendirerek üniversitemizi daha yüksek bir çıtaya çıkartacağız. Eğitim ve öğretim kalitemiz buna bağlı olarak artacak. Hedefimiz Denizcilik MYO’yu ülkemizin alanında en iyi okullarından biri haline getirmek” dedi.