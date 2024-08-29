Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Biga Ticaret ve Sanayi Odası (Biga TSO) arasında düzenlenen "Ortak Vizyon Arayışı: Üniversite-Kent İş birliğinde Yenilikçi Adımlar Çalıştayı" başarıyla tamamlandı. Çalıştayda, Biga'nın gelişimi ve ÇOMÜ'nün bölgedeki etkisini artıracak projeler üzerinde verimli tartışmalar gerçekleşti.

Üniversite ve kent arasında güçlü iş birliği

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan’ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştay, bölgenin geleceğini şekillendirecek önemli adımlara ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, Ağaköy Yerleşkesi’nin yeniden canlandırılması ve Biga’nın bir öğrenci merkezi haline getirilmesi gibi kritik konuları masaya yatırdı.

Ekonomik iş birliği ve sanayi entegrasyonu

Çalıştayda öne çıkan konulardan biri, ÇOMÜ’nün akademik projelerinin yerel sanayi ile entegre edilerek Biga’nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlama potansiyeli oldu. Bu kapsamda, sanayi ile üniversite arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiği vurgulandı. ÇOMÜ ve Biga TSO arasında imzalanan protokoller, bu işbirliğinin somut adımları olarak değerlendirildi.

Sosyal sürdürülebilirlik

Çalıştayda, üniversite-kent iş birliğinin sosyal sürdürülebilirliği artırıcı projelerle desteklenmesi gerektiği üzerinde duruldu. Öğrencilerin yerel projelere katılımının teşvik edilmesi ve toplumsal entegrasyonlarının güçlendirilmesi hedeflendi. Bu tür projelerin, Biga’nın sosyal dokusunu güçlendirerek, yerel halk ve üniversite arasında daha güçlü bağlar kurulmasını sağlayacağı belirtildi.

Öğrenci iş birlikleri ve kariyer gelişimi

Öğrencilerin iş birliği ve iletişimlerini artırmak amacıyla, öğrenci kulüplerini bir araya getirecek etkinliklerin düzenlenmesi önerildi. Ayrıca, kariyer merkezlerinin daha etkin hizmet verebilmesi için sektörel eğitimler ve işbirliklerinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Çalıştayda öne çıkan bir diğer önemli konu ise, Ağaköy Yerleşkesi’nin fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve peyzaj düzenlemelerinin yapılması oldu. Yerleşkenin çekiciliğini artıracak projelerle, öğrencilerin memnuniyeti yükseltilerek üniversitenin cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlandı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu yaptığı açıklamada, çalıştayda alınan kararlar doğrultusunda, üniversitenin Biga ilçesiyle olan iş birliğini daha da güçlendireceklerini belirtti. Bu doğrultuda, öğrencilere daha yaşanabilir bir kampüs ortamı sunmak adına çalışmaların süreceğini vurguladı.