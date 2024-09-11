Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Polifonik Sanat ve Korolar Derneği, kültür, sanat ve eğitim alanında ortak projeler geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan bu protokol, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek projelerde güçlü bir iş birliği sağlayacak.

Kültür ve sanat alanında güçlü iş birliği

Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ve Polifonik Sanat ve Korolar Derneği Başkanı Çiler Bakır’ın öncülüğünde imzalanan iş birliği protokolü, üniversite bünyesinde düzenlenecek kültür ve sanat projelerinde ortak hareket etmeyi hedefliyor. Törene, Polifonik Korolar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Mete Gökçe ve beraberindeki heyet de katıldı.

Ulusal ve uluslararası projeler hedefleniyor

Protokol kapsamında ÇOMÜ, Polifonik Sanat ve Korolar Derneği ile birlikte hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyecek. Bu iş birliği sayesinde üniversitenin kültürel etkinliklere daha fazla katkı sunması ve sanat alanında daha geniş bir kitleye ulaşması amaçlanıyor.

İmzalanan protokol, ÇOMÜ’nün eğitim faaliyetlerine kültür ve sanatın entegre edilmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor. Üniversite, bu iş birliği ile öğrencilere ve akademik camiaya sanatla iç içe bir eğitim sunmayı hedefliyor.