Avrupa Birliği tarafından desteklenen “One Health PhD Summer School” eğitimi, Bulgaristan, Slovenya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Türkiye’den 50 öğretim üyesi ve doktora öğrencisinin katılımıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi’nde başladı.

Uluslararası iş birliklerinin gücü vurgulandı

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu'nun katılımıyla açılışı yapılan eğitim, 5 gün boyunca devam edecek. Rektör Erenoğlu, eğitimin açılışında yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin uluslararası iş birliklerinin ve ortak taahhütlerin gücünü gösterdiğini belirtti. "İnsan ve çevre sağlığının küresel anlamda değerlendirilmesi ve uluslararası iş birlikleri ile bu konulara kapsamlı yaklaşımlar geliştirilmesi çok önemli," diyen Erenoğlu, bu eğitim süresince yapılacak fikir alışverişlerinin, günümüzün en acil sağlık sorunlarına yenilikçi çözümler sunma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Farklı ülkelerden katılımcılar

Prof. Dr. Darina Zaimova ve Prof. Dr. Kemal Çelik’in öncülüğünde düzenlenen eğitimde, farklı ülkelerden gelen öğretim üyeleri çevre ve sağlık temalı sunumlar gerçekleştirdi. Eğitim, çevre ve sağlık alanındaki uluslararası bilgi paylaşımını ve iş birliğini artırmayı hedefliyor. Avrupa Birliği’nin bu tür nitelikli projeleri desteklediği ve ÇOMÜ’nün bu projelerde önemli bir ortak olarak yer aldığı vurgulandı.

Eğitim programı ve etkinlikler

Beş gün sürecek olan eğitim programı boyunca katılımcılar, çeşitli konularda sunumlar ve tartışmalara katılacaklar. Eğitim kapsamında ayrıca spor aktiviteleri de düzenlenerek katılımcılar arasındaki etkileşim ve iş birliği ruhu güçlendirilecek. Eğitimin sonunda katılımcıların, One Health konsepti çerçevesinde uluslararası sağlık sorunlarına yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeleri bekleniyor.

ÇOMÜ ve AB iş birliği

Eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Rektör Erenoğlu, ÇOMÜ’nün Avrupa Birliği ile yürüttüğü iş birliklerinin devam edeceğini ve bu tür projelerin üniversitenin uluslararası arenada daha fazla tanınmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Eğitim programı, katılımcıların çeşitli akademik ve sosyal etkinliklerle dolu bir hafta geçirmelerini ve yeni iş birlikleri kurmalarını sağlayacak.