Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tercih ve Tanıtım Günleri, Rektörlük Şehir Ofisi'nde büyük bir katılımla gerçekleşti. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, öğrencilerin ve velilerin hayatlarını şekillendirecek kritik bir süreçten geçtiğini vurguladı.

Kritik tercih dönemi

Prof. Dr. Erenoğlu, “Ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan gençler olarak çok önemli bir dönemden geçiyorsunuz. Tercih yapmak, hayatınızın en kritik kararlarından biri. Öğrencilerimiz için ve velilerimiz için bir yıllık maratonun en verimli geçirilmesi, en profesyonelce yardım alınması gereken günlerini geçiriyoruz. Birkaç gün içerisinde tercih dönemi sona erecek ve biz 2024-2025 akademik yılı öğrencilerimizi bekliyor olacağız. Deneyimlerimizi, tecrübelerimizi aday öğrencilerimizle yerinde paylaşmamız akademik açıdan önemli” dedi.

Aday öğrencilere değerli tavsiyeler

Rektör Erenoğlu, öğrencilere ve velilere deneyimlerini aktarmanın, doğru tercihler yapmalarında büyük fayda sağladığını belirtti. Tercih döneminin sona ermesine az bir süre kala, öğrencilere en iyi şekilde rehberlik edilmesinin önemine dikkat çekti.