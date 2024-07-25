Somali’nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed, Türkiye ile Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması kapsamında, akademik altyapıyı ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne (ÇOMÜ) önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Akademik birimler ve Teknopark ziyareti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen ve iki gün süren ziyaret programında, Büyükelçi Fathudin Ali Mohamed; Teknopark, akademik birimler, laboratuvarlar ve üniversitenin şehir-sanayi-ekonomi etkileşim merkezlerini inceledi. Ziyaretin ardından Büyükelçi, ÇOMÜ'nün potansiyelinin beklentilerinin çok üzerinde olduğunu vurguladı.

Türkiye-Somali ilişkilerinde yeni adımlar

Büyükelçi Mohamed, ÇOMÜ'nün Türkiye-Somali ilişkilerinin gelişmesinde kritik bir rol oynayabileceğini belirterek, ikili iş birliklerinden büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Bu iş birliğinin, iki ülke arasındaki akademik ve bilimsel ilişkilerin yanı sıra ekonomik ve kültürel bağları da güçlendireceği vurgulandı.

Rektör Cüneyt Erenoğlu'nun açıklamaları

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Türkiye'nin milli çıkarları doğrultusunda kardeş ülke Somali ile imzalanan iş birliği anlaşmasının önemine değindi. Rektör Erenoğlu, "Üniversitemiz, bilim ve akademi ışığında Türkiye-Somali iş birliğine destek verecektir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye, dünya barışının teminatıdır" dedi.

Büyükelçi Mohamed, ziyaret sırasında ekonomik, denizcilik ve balıkçılık alanlarında da istişarelerde bulundu. ÇOMÜ'nün bu alanlardaki yetkinliğini artırmak için çalışmalar yapılacağını belirtti.