Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi, kalp pili tedavisinde önemli bir yenilik olan Sol Dal Pacing yöntemini başarıyla uygulamaya başladı. Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Küçük, yeni yöntemin kalp pilinin doğal elektriksel sistemle daha uyumlu çalışmasını sağladığını belirtti.

Yenilikçi teknikle daha verimli kalp pili

Doç. Dr. Küçük, Sol Dal Pacing’in kalp pilinin kablosunun kalbin doğal elektriksel sisteminin geçtiği bölgeye vidalanmasını sağladığını ifade etti. Bu sayede, kalbin tüm bölgeleri eş zamanlı olarak kasılır, elektriksel düzensizlikler ortadan kalkar ve kalbin pompa fonksiyonunda kayıplar yaşanmaz. Yeni yöntem, kalp ritim bozuklukları ve kalp yetmezliği tedavisinde büyük umut vadediyor.

Uzun vadeli faydalar

Küçük, bu yöntemle kalp kasının daha verimli çalıştığını ve kanın daha etkili bir şekilde pompalandığını söyledi. Standart kalp pillerinde görülen elektriksel düzensizlikler, Sol Dal Pacing ile tamamen ortadan kalkıyor ve bu durum, kalp yetmezliği belirtilerinin uzun vadede büyük ölçüde azalmasına neden oluyor. Türkiye'de sayılı merkezde uygulanmaya başlayan bu teknik, ÇOMÜ Hastanesi'nde de başarılı bir şekilde kullanılmakta.

Kalp hastaları için umut

Sol Dal Pacing, hastaların yaşam kalitesini artırmayı ve kalbin daha düzgün çalışmasını sağlamayı hedefliyor. Bu yöntem, kalp hastalıklarının tedavisinde çığır açan bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve hem hastalar hem de sağlık profesyonelleri için büyük bir umut kaynağı oluşturuyor.