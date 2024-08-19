Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Müzik ve Sahne Sanatlarını Geliştirme Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Engellerin Ötesinde Müzik" projesi, İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilerek destek aldı. Proje, engelli bireylerin müzik ve sahne sanatlarına katılımını artırmayı ve bu alandaki yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Projenin amacı ve detayları

Projenin koordinatörlüğünü Didem Çetinkaya üstleniyor. Engelli bireylerin sanatsal yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için çeşitli eğitimler ve etkinlikler düzenlenecek. Toplam bütçesi 411.450 TL olarak belirlenen proje için talep edilen yardım miktarı ise 868.900 TL.

Proje, 08 Şubat 2022 tarihinde kurulan Müzik ve Sahne Sanatlarını Geliştirme Derneği tarafından yürütülecek. ÇOMÜ, proje kapsamında hem koordinasyon desteği sağlayacak hem de sosyal sorumluluk projelerine olan katkısını artırarak topluma fayda sağlamayı sürdürecek.

Üniversitenin açıklaması

ÇOMÜ’den yapılan açıklamada, "Üniversite olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu tür projeler, toplumun farklı kesimlerine ulaşarak üniversitemizin sosyal duyarlılığını ortaya koymaktadır" ifadeleri yer aldı. Proje ve gelişmeleri takip etmek isteyenler, üniversitenin resmi web sitesini ziyaret edebilir.