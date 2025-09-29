Çöp Atmayın” Uyarısına Rağmen Çöp Yığınları Tepki Çekiyor

Kuşadası Türkmen Mahallesi’nde, “Çöp ve Moloz Dökmeyin” uyarısına rağmen her gün yeni çöp yığınlarının oluşması mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, belediyenin denetim ve yaptırımlarını yetersiz buluyor.

Uyarı Tabelası Çözüm Olmadı

Kuşadası merkezde, bir alışveriş marketinin karşısında bulunan “Çöp ve Moloz Dökmeyin” tabelasının hemen önünde her gün yeni çöp yığınları birikiyor.

İsmini vermek istemeyen bir market çalışanı, belediye ekiplerinin ve kendilerinin yaptığı sözlü uyarılara rağmen durumun değişmediğini belirterek şunları söyledi:

“Belediye ekipleri de biz de defalarca uyardık. Ancak ne yazık ki çöpler bırakılmaya devam ediyor. Bu görüntü hem bizleri hem de mahalle sakinlerini rahatsız ediyor.”

Çevre ve Halk Sağlığı Tehlikede

Mahalle sakinleri, uyarı tabelasına rağmen süren bu görüntünün çevre kirliliği ve halk sağlığı açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu ifade ederek yetkililerden daha kalıcı önlemler alınmasını istedi.

Denetimler Yetersiz mi?

Vatandaşlar, yalnızca tabelalarla veya sözlü uyarılarla bu sorunun çözülemeyeceğini savunuyor. Denetimlerin artırılmasını ve kurallara uymayanlara caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını talep ediyor.

Ceza Tek Başına Yeterli Değil.

Konu hakkında görüş bildiren Kuşadası sakinlerinden Nesim Karaman, yalnızca ceza uygulamanın yeterli olmayacağını vurguladı:

“Bu tip durumlarda ceza tek başına çözüm getirmez. Belediye yönetimi; çevre temizliği, gürültü kirliliği ve benzeri konularda uzmanlarla mahalle toplantıları düzenleyerek farkındalık yaratmalı. Sorunun çözümü, halkı sürece dahil etmekten geçer.”

Karaman ayrıca, “Turizm beldesi olan Kuşadası’nda belediyenin en önemli öncelikleri çevre ve halk sağlığı olmalıdır. Bu, ancak halk ile birlikte başarılabilir,” diyerek katılımcı belediyeciliğin önemine dikkat çekti.