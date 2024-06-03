Bursa'da kaçırılan yeğeni Cem Muhammet A.'yı (12) çöp evde kilitli odada tutan Kamuran Pınar A. (46), 'eziyet' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, Türkiye gündemine oturmuştu.

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşanan olayda, Aydın S. adlı ev sahibi, kiracısı Kamuran Pınar A.'nın kira ödememesi üzerine hukuki yollara başvurdu. Mahkeme kararıyla ev tahliye edildiğinde, icra ekibi dairenin çöp ev haline geldiğini gördü. Temizlik sırasında bir odada baygın halde bulunan Cem Muhammet A., hastaneye kaldırıldı. Çocuğun bir yıldır kilitli tutulduğu ve ciddi şekilde ihmal edildiği anlaşıldı.

Çocuk devlet korumasına alındı

Kamuran Pınar A., yeğenini kilitli odada tutarak ona büyük eziyet çektirdiği gerekçesiyle tutuklandı. Çocuğun annesi Yasemin A. ile uzun süredir görüşmeyen Kamuran Pınar A.'nın, çocuğu kilitli odada alıkoyduğu belirlendi. Cem Muhammet A., tedavisinin ardından devlet korumasına alındı.

Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Kamuran Pınar A., 'ihmali davranışla öldürmeye teşebbüs' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından yargılandı. 6'ncı duruşmada adli kontrolle serbest bırakılan sanık, son duruşmada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kamuran Pınar A.'nın kızı Esra Zeynep A. da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kamuran Pınar A.'nın tahliyesine itiraz etti, ancak mahkeme itirazı reddetti. Karar sonrası, Kamuran Pınar A. adliyenin arka kapısından çıkarılarak görüntü alınmaktan kaçındı.