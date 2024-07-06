İhbar üzerine harekete geçen Düzce Belediyesi ekipleri, 5 gün boyunca süren titiz çalışmaları sonucunda evden tam 42 kamyon çöp çıkardı.

Sosyal ve Psikolojik Destek Verilecek

Evde yaşayan 5 kişilik ailenin durumu, yerel halkın 20 yıl boyunca şikayet ettiği bir konuydu. Engelli bireylerin de bulunduğu bu aile, sokak köpekleri ve kümes hayvanlarıyla iç içe sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi veriyordu. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evde yapılan incelemede ailenin çöplerle ve hayvanlarla dolu bu sağlıksız ortamda yaşadığını belirledi.

Toplumdan Gelen İhbar Üzerine Harekete Geçildi

Mahalle sakinleri tarafından yapılan ihbar, belediye ekiplerinin acil olarak harekete geçmesini sağladı. Evdeki aile bireylerine şimdi sosyal ve psikolojik destek sağlanacak.