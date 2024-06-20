İzmir'in Menderes ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen üzücü kaza, 09.00 sıralarında gerçekleşti. Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan çöp toplama işçisi Ali Yiğit, kamyondan indiği sırada geri manevra yapan aracın ve sokaktaki direğin arasında sıkıştı. Olayı görenlerin ihbarıyla hızla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ali Yiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü gözaltında, soruşturma sürüyor

Kazanın ardından kamyon sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Ali Yiğit'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.