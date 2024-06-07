SAMSUN (AA) - Samsun'da, Havza Fen Lisesi öğrencilerince uygulamaya konulan "Çöp Olmasın Hayat Olsun Projesi"yle bayat ekmeklerin sahipsiz ve kümes hayvanlarının beslenmesinde kullanılarak değerlendirilmesi hedefleniyor.

Havza Fen Lisesi 11/A sınıf öğrencilerince, evlerdeki bayat ekmeklerin toplanarak sahipsiz hayvanlarla kümes hayvanı besleyenlere verilmesi amacıyla proje başlatıldı.

Danışman öğretmen Elvan Sönmez koordinesinde mahalle muhtarlarının desteğiyle yaptırılan bayat ekmek kutuları Çay, Değirmenüstü, Yeni, Yeni Mescit ve 25 Mayıs mahallelerinde belirlenen yerlere yerleştirildi.

Sönmez, AA muhabirine, öğrencilerinin sosyal sorumluluk kapsamında bayat ekmeklerin çöpe atılmasını önleyerek değerlendirilmesi amacıyla "Çöp Olmasın Hayat Olsun Projesi"ni geliştirdiklerini söyledi.

Bayat ekmeklerin toplanarak sahipsiz hayvanlarla kümes hayvanı besleyenlerin yiyecek ihtiyacının karşılamasını amaçladıklarını anlatan Sözmez, "Bu sayede bayat ekmeklerin israf olmasının önüne geçilmesini hedefledik. Mahalle muhtarlarımız, Belediye Başkanlığımız ve Zabıta Müdürlüğümüzün desteğiyle 5 bayat ekmek kutumuzu yerleştirdik. İlerleyen süreçte tüm mahalleleri projemize dahil etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı ve Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin ise öğrencilerin kendilerine ulaşarak projeyi anlattıklarını dile getirerek, "Öğrencilerimiz güzel bir projeyi hayata geçirmek istedi. Emeği geçen öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Topluma örnek olacak bir proje." diye konuştu.

Havza Fen Lisesi öğrencisi Ferhan İkiz de projeleriyle hem hayvanların beslenme ihtiyacının karşılanacağını hem de ekmeklerin israf olmasının önleneceğine işaret etti.

Bayat ekmek kutusuna ekmek bırakan Ersin Şener, projeye destek verdiklerine dikkati çekerek, "Bu proje ile evlerde bayatlayan ekmeklerimizi çöpe atıp israf etmiyoruz. Çok güzel bir uygulama olmuş. Hem sokak hayvanlarımıza bakmış hem de israftan kaçınmış oluyoruz." ifadesini kullandı.



