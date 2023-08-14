Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde 4 Temmuz günü saat 07.30 sıralarında konteynere çöp atmaya giden kişiler, bebekle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, havluya sarılmış bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



550 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ



Polisin, bebeğin ailesini bulmak için başlattığı çalışmada 750 hamile ve yeni doğum yapmış kişilerin kayıtları çıkarılarak sorgulandı. Bölgede, 550 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen polis ekipleri, Fatma Taş'ın 15 gün önce bir markete hamile olarak girdiğini, bebeğin konteynerde bulunmasından 1 gün sonra ise yine aynı markete karnında şişlik ve yanında bebek olmadan geldiğini tespit etti. Bunun üzerine Taş, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Fatma Taş'ın, emniyetteki ifadesinde, 10 ay önce sosyal medyada tanıştığı bir kişiden hamile kaldığını ve evde ölü olarak doğurduğunu belirttiği bebeğini çöp konteynerine bıraktığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taş, 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



ALAN OLMADI



Kayseri Devlet Hastanesi morgunda bekletilen bebeğin cesedini alan olmayınca belediye ekiplerine haber verildi. Ekipler, morga gelerek bebeğin cesedini Kayseri Devlet Hastanesi morgundan teslim aldı. Bebeğin cansız bedeni, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Şehir Mezarlığı'ndaki kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.