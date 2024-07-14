Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir köpek, gece yarısı çöpten çıkan alkolü içerek sarhoş olup kuyruğunu ısırmaya başladı. Bu olay, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği komik görüntülerle gündeme geldi.

Bağlar ilçesinin Kamışlı Bulvarı'nda yaşanan olayda, bir köpek gece saatlerinde çöp konteynırlarını karıştırmaya başladı. Köpek, çöpten çıkan alkol şişelerini fark edince merakla içmeye başladı.

Alkolü içtikten sonra köpek, sarhoş bir halde etrafında dönerek kuyruğunu ısırmaya çalıştı. Bu davranışı dakikalarca sürdü ve çevredeki vatandaşları güldürdü.

Videoda köpeğin alkol sonrası kuyruğunu ısırma çabaları, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydetmesi ile ortaya çıktı.