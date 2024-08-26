İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Dyt. Selin Yavuz, çörek otunun pek çok sağlık sorununa iyi geldiğini belirterek, bu bitkinin bilinmeyen faydalarına dikkat çekti. Akne, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt problemlerinden sindirim sağlığına kadar geniş bir yelpazede olumlu etkileri olan çörek otu, doğal bir şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.

Çörek otunun sağlığa faydaları

Çörek otu (Nigella sativa), Düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasına ait çiçekli bir bitkidir. Halk arasında siyah tohum veya bereket tanesi olarak bilinen çörek otu, özellikle Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Güneybatı Asya'da yetişmektedir. İçeriğinde bol miktarda A, B ve C vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, demir gibi mineraller bulunur. Çeşitli araştırmalar, çörek otunun güçlü antioksidan, antidiabetik, antibakteriyel ve bağışıklık sistemi güçlendirici özellikler taşıdığını ortaya koymaktadır.

Çörek otu yağının faydaları

Antioksidan Etkisi: Çörek otu yağı, serbest radikallerin yol açtığı kalp hastalıkları, kanser gibi birçok hastalıkta hücreleri koruyarak oksidatif stresi azaltır.

Bağışıklık Sistemine Etkisi: İçeriğindeki timokinon sayesinde bağışıklık hücrelerini destekleyerek vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir. Bu sayede hastalıklara karşı direnç artar.

Diyabet Yönetimi: Çörek otu, kan şekeri seviyelerini dengeleyerek insülin direncini azaltır ve Tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri kontrolünü sağlar.

Kardiyovasküler Sağlık: Kalp sağlığını destekleyen çörek otu yağı, kolesterol seviyelerini düzenleyerek kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Sindirim Sistemi Sağlığı: Çörek otu yağı, mide ve bağırsak mukozasını koruyarak sindirim sorunlarını gidermeye yardımcı olur. Gastrik asit sekresyonunu dengeleyerek mide sağlığını destekler.

Cilt Sağlığı Üzerine Etkisi: Çörek otu yağı, ciltteki iltihaplanmayı azaltarak akne, egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarına iyi gelir. Anti-aging etkileri sayesinde cildin daha genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.