Şirketin kurucuları ve sahipleri, Yıldıray Karaer, Atilay Uslu ve Atilay Uslu’nun kardeşi Yavuz Uslu’dur. Corendon, yalnızca bir havayolu şirketi olarak değil, aynı zamanda turizm sektöründe geniş bir hizmet yelpazesi sunan bir grup olarak faaliyet göstermektedir.

Corendon Havayolları, kurulduğu günden bu yana, sunduğu uygun fiyatlı ve kaliteli hizmetlerle sektörde kendine sağlam bir yer edinmiştir. Şirket, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden Türkiye ve diğer tatil destinasyonlarına düzenlediği charter uçuşlarıyla bilinir. Corendon, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, güvenli ve konforlu bir uçuş deneyimi sunmayı amaçlamaktadır.

Uçuş noktaları ve hizmet alanları

Corendon Havayolları, hem düzenli tarifeli uçuşlar hem de charter uçuşları ile geniş bir uçuş ağına sahiptir. Havayolu, Avrupa'nın birçok büyük şehrinden Türkiye'nin popüler tatil bölgelerine uçuşlar düzenlemektedir. Aynı zamanda, Türkiye'den Avrupa'nın çeşitli destinasyonlarına da hizmet vermektedir. İşte Corendon Havayolları'nın uçuş noktalarından bazıları:

Türkiye içindeki destinasyonlar

Antalya : Corendon'un ana merkezlerinden biri olan Antalya, özellikle yaz aylarında yoğun turist trafiğine sahiptir. Şirket, Avrupa'nın birçok noktasından Antalya'ya doğrudan uçuşlar düzenlemektedir.

: Corendon'un ana merkezlerinden biri olan Antalya, özellikle yaz aylarında yoğun turist trafiğine sahiptir. Şirket, Avrupa'nın birçok noktasından Antalya'ya doğrudan uçuşlar düzenlemektedir. İzmir : Ege Bölgesi'nin önemli bir turizm merkezi olan İzmir, Corendon'un sıkça uçuş düzenlediği destinasyonlardan biridir.

: Ege Bölgesi'nin önemli bir turizm merkezi olan İzmir, Corendon'un sıkça uçuş düzenlediği destinasyonlardan biridir. Bodrum : Yaz sezonunda popüler bir tatil merkezi olan Bodrum, Corendon'un uçuş ağı içinde önemli bir yere sahiptir.

: Yaz sezonunda popüler bir tatil merkezi olan Bodrum, Corendon'un uçuş ağı içinde önemli bir yere sahiptir. Dalaman: Özellikle Fethiye, Marmaris gibi tatil bölgelerine yakınlığıyla bilinen Dalaman, Corendon'un hizmet verdiği diğer önemli noktalar arasındadır.

Uluslararası destinasyonlar

Almanya : Corendon, Almanya'nın Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münih gibi büyük şehirlerinden Türkiye'ye düzenli uçuşlar gerçekleştirmektedir. Alman turistlerin Türkiye'yi tercih etmesinde Corendon'un önemli bir rolü vardır.

: Corendon, Almanya'nın Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münih gibi büyük şehirlerinden Türkiye'ye düzenli uçuşlar gerçekleştirmektedir. Alman turistlerin Türkiye'yi tercih etmesinde Corendon'un önemli bir rolü vardır. Hollanda : Şirketin en çok uçuş düzenlediği ülkelerden biri olan Hollanda'da Amsterdam, Rotterdam ve Eindhoven gibi şehirlerden Türkiye'ye direkt uçuşlar bulunmaktadır.

: Şirketin en çok uçuş düzenlediği ülkelerden biri olan Hollanda'da Amsterdam, Rotterdam ve Eindhoven gibi şehirlerden Türkiye'ye direkt uçuşlar bulunmaktadır. Belçika : Brüksel ve Charleroi gibi şehirlerden Türkiye'ye düzenli uçuşlar gerçekleştirilmektedir.

: Brüksel ve Charleroi gibi şehirlerden Türkiye'ye düzenli uçuşlar gerçekleştirilmektedir. İsviçre : Zürih ve Basel'den Türkiye'nin çeşitli noktalarına uçuşlar düzenlenmektedir.

: Zürih ve Basel'den Türkiye'nin çeşitli noktalarına uçuşlar düzenlenmektedir. Avusturya : Viyana'dan Türkiye'ye doğrudan uçuşlar Corendon'un uçuş ağı içinde yer almaktadır.

: Viyana'dan Türkiye'ye doğrudan uçuşlar Corendon'un uçuş ağı içinde yer almaktadır. İtalya, İspanya ve Fransa: Bu ülkelerden de Türkiye'ye belirli dönemlerde uçuşlar düzenlenmektedir.

Filosunun özellikleri ve hizmet kalitesi

Corendon Havayolları, modern ve genç bir filoya sahiptir. Filonun büyük çoğunluğunu Boeing 737-800 ve Boeing 737-900ER modelleri oluşturmaktadır. Bu uçaklar, yolculara konforlu ve güvenli bir uçuş deneyimi sunmak için modern teknolojilerle donatılmıştır.

Havayolu, müşterilerine çeşitli hizmet paketleri sunarak, uçuş öncesi ve sonrası hizmetlerini en üst düzeyde tutmayı hedeflemektedir. Uçuş sırasında sunulan ikramlar, eğlence sistemleri ve konforlu koltuklar, Corendon'un müşteri memnuniyetine verdiği önemi göstermektedir.

Corendon grubu ve diğer işletmeleri

Corendon Havayolları, Corendon Turizm Grubu'nun bir parçasıdır. Bu grup, otel işletmeciliği, tur operatörlüğü ve seyahat acenteliği gibi farklı alanlarda da faaliyet göstermektedir. Grubun sahibi olduğu oteller, özellikle Antalya bölgesinde bulunmaktadır ve yüksek kaliteli hizmetleri ile bilinir.

Corendon Turizm Grubu'nun bir diğer önemli kolu, Corendon Touristic’tir. Bu şirket, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren bir tur operatörüdür ve müşterilerine geniş bir tatil paketi sunmaktadır. Corendon Touristic, özellikle Avrupa'dan Türkiye'ye gelen turistler için kapsamlı ve uygun fiyatlı tatil paketleri sunarak sektörde önemli bir konuma sahiptir.

Corendon Havayolları'nın gelecek vizyonu

Corendon Havayolları, kurulduğu günden bu yana hızlı bir büyüme göstermiş ve Avrupa ile Türkiye arasındaki en önemli havayolu köprülerinden biri olmuştur. Şirket, sunduğu kaliteli hizmetler ve geniş uçuş ağı ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı başarmıştır.

Gelecekte, Corendon Havayolları'nın filosunu ve uçuş ağını daha da genişleterek, dünya genelinde daha fazla destinasyona hizmet vermesi beklenmektedir. Ayrıca, teknolojik yenilikler ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile havayolu sektöründe lider konumunu sürdürmeye devam edecektir.

Corendon Havayolları'nın başarısının ardında, sahiplerinin vizyonu, çalışanlarının özverisi ve müşteri memnuniyetine verilen önem yatmaktadır. Şirket, bu değerler doğrultusunda, önümüzdeki yıllarda da havacılık sektöründe adından sıkça söz ettirecektir.