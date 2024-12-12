Çorum-Alaca karayolu Elicek Deresi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Kazada, Alaca istikametine seyir halinde olan Nurettin Sağır yönetimindeki 05 ADM 440 plakalı kamyon ile karşı şeride geçen 19 ACC 260 plakalı otomobilin çarpışması, can kaybıyla sonuçlandı.

Otomobil hurdaya döndü

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken, kamyon şarampole sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Umut Yoldaş ve yanında bulunan Abdullah Yoldaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kurtarma çalışmaları ve inceleme

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan cenazeler çıkarılarak, Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Kazadan sağ kurtulan kamyon sürücüsü Nurettin Sağır, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olay yerine gelen ekipler kazanın sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.