Çorum Belediyesi, popüler dizi Squid Game temalı bir video ile çevre kirliliği sorununa dikkat çekti. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan video, hızla binlerce paylaşım ve yorum alarak dikkatleri üzerine topladı.

"Temizlik kırmızı çizgimiz"

Videonun sonunda yer alan "Temizlik kırmızı çizgimiz. Bizimle oyun olmaz!" mesajı, çevre kirliliğiyle mücadeleye olan kararlılığı vurguladı. Squid Game dizisindeki ikonik "oyuncu elenmesi" sahneleri, çevre temizliği konusuyla harmanlanarak eğlenceli bir şekilde izleyicilere sunuldu.

Viral paylaşım

Güney Kore yapımı olan Squid Game dizisinin büyük bir izleyici kitlesine hitap etmesi ve popülerliği, belediyenin videosunun viral olmasına katkı sağladı. Paylaşım, sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılarak, çevre bilinci oluşturan yaratıcı bir içerik olarak takdir topladı.