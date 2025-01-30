Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında play-off mücadelesi veren Çorum FK ile Bandırmaspor, kritik bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek.
Çorum FK son durumu
Ev sahibi ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 32 puanla 7. sırada yer alan Çorum FK, sahasında 3 puanı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Bandırmaspor son durumu
Konuk ekip Bandırmaspor ise son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. 34 puanla 4. sırada yer alan Bandırmaspor, deplasmanda kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor.
- Tarih: 31 Ocak 2025 Cuma
- Saat: 20.00
- Kanal: TRT Spor, beIN Sports Max, tabii
- Stadyum: Çorum Şehir Stadyumu
Kaynak: HABER MERKEZİ