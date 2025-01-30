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Konuk ekip Bandırmaspor ise son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. 34 puanla 4. sırada yer alan Bandırmaspor, deplasmanda kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor.

Ev sahibi ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 32 puanla 7. sırada yer alan Çorum FK, sahasında 3 puanı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Trendyol 1. Lig 'in 22. haftasında play-off mücadelesi veren Çorum FK ile Bandırmaspor , kritik bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

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