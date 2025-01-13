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58’inci dakikada Atakan’ın penaltı noktasına çıkarttığı topu kontrol eden Suat Kaya şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

İlk yarı Çorum FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

45+1’inci dakikada köşe vuruşu sonrası devam eden atakta sağdan Kerem Kalafat ortaladı. Arkaya açılan topa Suat Kaya gelişine vurdu fakat savunmaya çarpan top ceza yayına açıldı. Önünde topu bulan Ferhat Yazgan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

23'üncü dakikada Çorum FK'da Suat sağ kanattan ara pasını Atakan'a çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Atakan, içeriye doğru yerden çevirdi. Savunma, Tunahan'dan önce topa müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

Trendyol 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında Çorum FK , sahasında İstanbulspor 'u 3-1 mağlup etti.

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