Ziraat Türkiye Kupası Grup C mücadelesinde, Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK ile Süper Lig temsilcisi Konyaspor karşı karşıya geliyor. Her iki takım da son maçlarında gösterdikleri kararsız performanslarla dikkat çekiyor.

Takımların lig performansı

Çorum FK, son 5 maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 26 puanla 10. sırada yer alırken, Konyaspor da Süper Lig'de son 5 maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 20 puanla 13. sırada bulunuyor.

Çorum FK, son haftalarda biraz istikrarsız bir grafik sergileyerek 10. sırada yer alıyor. Ancak, takım son 5 maçında gösterdiği mücadeleyle Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Konyaspor karşısında sürpriz yapma potansiyeline sahip. Çorum FK, maçta puan almak için oyun disiplininden taviz vermemek ve galibiyet elde etmek istiyor.

Çorum FK - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 09 Ocak 2025

09 Ocak 2025 Saat: 15:30

15:30 Yayın: Mackolik, ASpor

Mackolik, ASpor Stadyum: Çorum Şehir Stadyumu

Çorum Şehir Stadyumu Hakem: Ö. Tolga Güldibi