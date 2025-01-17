Çorum FK ve Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Çorum FK, zirveye yakın konumda; Ümraniyespor ise düşme hattına yakın.
Takımların lig performansı
Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Çorum FK, sahasında Ümraniyespor’u konuk ediyor. Ev sahibi Çorum FK, son 5 maçında 3 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 29 puanla ligde 5. sırada yer alırken, Ümraniyespor ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 26 puanla 13. sırada bulunuyor.
Çorum FK-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 18 Ocak 2025
- Saat: 19:00
- Yayın: TRT Spor, beIN SPORTS 2, tabii
- Stadyum: Çorum Şehir Stadyumu
- Hakem: Ömer Faruk Turtay
Kaynak: HABER MERKEZİ