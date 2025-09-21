Ligde sezona güçlü bir başlangıç yapan kırmızı-siyahlılar, ilk 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek liderlik koltuğuna oturmuştu. İstanbulspor karşısında alınan mağlubiyetle ikinci sıraya gerileyen Çorum FK yönetimi, teknik ekiple yolları ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tahsin Tam’ın kulüp tarihine geçen başarılarına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Teknik Direktörümüz Tahsin Tam ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Göreve geldiği ilk günden bu yana kulübümüze büyük emekler veren, 2. Lig şampiyonluğunu kazandırarak 1. Lig yolculuğumuzu başlatan değerli hocamıza teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz. Çorum FK tarihinin en önemli başarılarından birine imza atan hocamızın yeri her zaman özel kalacaktır.”

Tahsin Tam, bu sezon Çorum FK’nın başında çıktığı 6 maçta 13 puan topladı.